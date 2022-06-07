حبس "ديلر المرج".. ضبط بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها بالمنطقة

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتفى محمول- سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.