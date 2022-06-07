حبس أم وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيق بعد مقتل نجلتها بالمنوفية

فريق المحافظات

قررت نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس سيدة وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيق عقب وفاة نجلة المتهمة الأولى بعد ضربها حتى فارقت الحياة لتعديل سلوكها بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

كانت المجنى عليها قد لقيت مصرعها على يد والدتها وخالها بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا فى محافظة المنوفية، وذلك ضربها حتى فارقت الحياة وقد تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع الطالبة" شهد ع " على يد والدتها وخالها بعد أن قاموا بضربها لتقويم سلوكها، لكن الضربات أودت بحياتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قويسنا المركزى وبالإنتقال والفحص تمكنت وحدة مباحث قويسنا من القبض على الأم وشقيقها، وإعترفا بضرب الطالبة لتقويم سلوكها وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وقررت النيابة حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.