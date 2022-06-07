اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الإحصاء: عائدات قناة السويس ترتفع لـ11.6 مليار جنيه فى إبربل الماضى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:00 م
جهاز الإحصاء: عائدات قناة السويس ترتفع لـ11.6 مليار جنيه فى إبربل الماضى الممر الملاحى لقناة السويس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت بيانات حكومية، ارتفاع عائدات هيئة القناة السويس في الفترة الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

 

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى تطور عائدات قناة السويس منذ العام الماضي، حيث بلغت قيمة العائدات نحو 8.7 مليار جنيه في ابريل الماضي، يليها 8.3 مليار جنيه في مايو 2021، ثم 7.8 مليار جنيه في يونيو 2021، وارتفعت إلى 8.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.

 

تطور عائدات قناة السويس
تطور عائدات قناة السويس

 

وسجلت إيرادات قناة السويس في أغسطس الماضي نحو 8.8 مليار جنيه، ثم 8.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، وارتفعت مرة أخرى في نوفمبر الماضي لتصبح 9 مليار جنيه، ثم 8.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، و8.5 مليار جنيه في يناير الماضي، ومع بداية شهر فبراير ارتفعت العائدات لتسجل 8.6 مليار جنيه، ثم 10 مليار جنيه في مارس الماضي، وانتهاء بـ11.6 مليار جنيه في ابريل الماضي.


قناة السويس

عائدات قناة السويس

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة