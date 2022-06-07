جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب قطعتين أثريتين

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الادارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى وإدارة الأمن الجمركى من ضبط محاولة تهريب قطعتين أثريتين ترجعان لعصر أسرة محمد على بالمخالفة لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والخاص بحماية الآثار المصرية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى اثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك اشتبه أيمن صلاح الدين مدير الحركة فى مشمول البوليصة رقم 07750581871 بيان جمركي رقم 29528 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 2 طرود براويز صناعة ورش حرفية مصدرة إلى لبنان للإصلاح والإعاده .

وتم تكليف السيد عبد السميع و السيد عبد القادر مديرى إدارة الحركة وأحمد سعيد مأمور الحركة بالمعاينة الفعلية فتبين وجود 2 طرد عبارة عن براويز صناعة ورش حرفية تم الشك فى أثريتها .

وبالعرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية والتى طلبت تشكيل لجنة عليا للدراسة والتى أفادت بأن الأصناف هى 2 باتوه من المعدن الأول عبارة عن منظر تصويرى لطاوس ناشرا ريشه والثاني عبارة عن منظر تصويرى (ورود وأغصان) مشكله بالزجاج ويرجع لعصر أسرة محمد على ويخضع لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والأثار

قرر أحمد الشهاوى مدير عام جمارك الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة المشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب .