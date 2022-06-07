جامعة المنصورة تطلق منصة "معارف الرقمية"

الدقهلية - مرام محمد

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، إطلاق منصة "معارف - جامعة المنصورة" الرقمية تحت عنوان "منصة معارف هى البوابة لمستقبل أفضل"، وذلك بمقر مركز تقنية المعلومات والاتصالات، وبحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور جون فايز نائب مدير مركز التقنية، وعدد كبير من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، أن منصة "معارف - جامعة المنصورة" هى أول منصة تطلقها جامعة حكومية مصرية تقدم محتوى متميز، مشيرا إلى أن المنصة تعد تميزا جديدا لجامعة المنصورة نتيجة جهود فرق عمل متميزة، ومنصة معارف هى البوابة لمستقبل أفضل.

وأشار الدكتور شريف كشك مير مركز التقنية، أن منصة "معارف" تقوم بإتاحة المحتوى التدريبي المتخصص في عدد من العلوم المختلفة، حيث تتنوع المسارات التي تقدمها المنصة، فتهتم بتنمية التعلم الذاتي، وتقدم محتوى تدريبي مجاني عبر الإنترنت بإشراف نخبة من الأساتذة والخبراء في مختلف المجالات وبالشراكة مع العديد من المراكز الخاصة في اللغات (كالمركز الثقافي الفرنسي، والبيت الألماني الشريك المعتمد لجوته) وكذلك مركز تكنولوجيا المعلومات، ومركز التدريب الرقمي، ومركز اللغة الإنجليزية الخاصة بكلية التربية للأغراض الخاصة، والمركز الجامعي للتطوير المهني ومركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الدراسات المالية والمصرفية بكلية التجارة.

وأضاف الدكتور جون فايز نائب مدير مركز التقنية، أن منصة معارف هي منصة تعليمية مقدمة من جامعة المنصورة تقدم دورات تدريبية عالية الجودة، والمحتوى المقدم بها تم إنتاجه من قبل فريق متخصص وتصويره داخل استوديو التعليم الإلكتروني والمجهز لإنتاج محتوى إلكتروني عالي الجودة من شأنه خدمة الشباب في مسارات مختلفة سواء كانت حرفية أو تعليمية أو تهتم بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بغرض إثراء المحتوى العربي وإتاحته لمجموعة واسعة من المتعلمين لإمدادهم بالجديد من المعلومات الحديثة.

وتهدف مسارات المنصة إلى تعزيز مهارات التعامل من الحاسب الآلي للشباب ومحو الأمية الرقمية من خلال محاضرات متنوعة تهدف للتدريب على أساسيات استخدام الحاسوب وكذلك تعليم اللغات الأجنبية المختلفة لراغبي إتقان لغات متنوعة من أجل إثراء الشباب ودعم سوق العمل مع مجموعة من المحاضرات التي تهتم بالموضوعات التجارية والهندسية المتنوعة مع اطلاق مجموعة من المحاضرات الطبية من قبل نخبة من الأساتذة الأطباء في كلية الطب والمراكز المتخصصة بجامعة المنصورة للتوعية ببعض الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها وكذلك بعض المحاضرات المتخصصة للتعامل مع المواليد والأطفال والاعتناء بصحتهم الجسدية والنفسية والتربوية في سنوات تكوينهم الأولى، وذلك عبر مجموعة من النصائح وتوصيات الخبراء مع إطلاق مجموعة من المحاضرات التي تهدف للتدريب على بعض الحرف والأعمال اليدوية المختلفة كالخياطة والكروشيه للراغبين في البدء في مشروعات خاص بهم، ويُمثل محتوى هذه المنصة مرجعية مهمة لكل فرد من أفراد الأسرة بمختلف اهتماماته.