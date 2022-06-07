جامعة الإسكندرية بالمركز الثانى محلياً و677 عالمياً في تصنيف RUR 2022

الإسكندرية: اسماء على بدر

أعلنت نتيجة تصنيف الجامعات العالمية في ‏تصنيف الجامعات العالمية ‏World University Rankings, RUR‎‏ العالمي لعام 2022، وصرح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية أن ترتيب جامعة الأسكندرية جاء في المركز الثانى محلياً بعد الجامعة الأمريكية في القاهرة، ورقم 677 عالمياً.

وأشار دكتور قنصوه أن ترتيب جامعة الإسكندرية في مؤشرات التقييم بالتخصصات كانت كالتالي حيث جاءت في مؤشر في تخصص "العلوم الطبية" فى شغلت المرتبة الأولى محلياً ورقم 291 عالمياً، وفى مؤشر في تخصص "العلوم الحياتية" فى المرتبة الثانية محلياً ورقم 421 عالمياً، وفى مؤشر في تخصص "العلوم الحياتية" فى المرتبة الثانية محلياً ورقم 421 عالمياً، وفى مؤشر في تخصص "العلوم التقنية" في المرتبة الثالثة محلياً ورقم 547 عالمياً، وفي مؤشر في تخصص " العلوم الإجتماعية" في المرتبة الرابعة محلياً ورقم 684 عالمياً، وفي مؤشر في تخصص "العلوم الإنسانية" في المرتبة الرابعة محلياً ورقم 656 عالمياً، وأخيراً في مؤشر في تخصص "العلوم الطبيعية" الخامسة محلياً ورقم 602 عالمياً.

ونوه دكتور قنصوة أن هذا التصنيف تنشره وكالة تصنيف RUR (موسكو، روسيا)، والذي ‏أنطلق عام 2010. حيت تم تقييم أداء 1100 جامعة عالمية رائدة من 82 دولة من بتطبيق خلال 20 ‏مؤشرًا فريدًا و 4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية: التدريس، والبحث، والتنوع الدولي، ‏والاستدامة المالية. وتم توفير جميع البيانات الأولية لتصنيفات ‏RUR‏ بواسطة شركة‏Thomson ‎Reuters‏، وتغطي تصنيفات ‏RUR‏ الفترة من 2010 إلى الوقت الحالي.‏

وتقدم رئيس جامعة الإسكندرية بالشكر والتقدير لعلماء الجامعة من أبنائها أعضاء هيئة التدريس المخلصين على هذا الإنجاز والذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وللجهد المتميز المبذول في النشر الدولي، ولفريق لجنة التصنيف الدولي بالجامعة المسئول عن تحديث وتقديم ملفات الجامعة لهيئات التصنيف الدولية.