ثعالب وغزلان بمكان واحد.. نوادر وغرائب فى أصغر حديقة حيوان خاصة بالغربية.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية محلة أبو علي بمحافظة الغربية، من داخل أصغر حديقة حيوان خاصة، تجمع أغرب وأندر أنواع الطيور والحيوانات البرية.



وفي هذا الصدد، قال علي عاصي صاحب الحديقة لـ"اليوم السابع"، إن الحديقة تعد أصغر ملتقى يجمع أغرب وأندر أنواع الحيوانات، حيث تجمع أنواع عديدة من الطيور كالفزان، ودجاج الزينة مثل البراهمة العملاق ودجاج الوادي، وطائر العقاب، والبغبغان الكوكتيل، وعصافير الكنارية، والبجع، والفلامنجو، والطاووس.



وتابع أن الحديقة تضم عددا آخر من الحيوانات البرية كالقط البري، والنمس المصري، والثعالب المصرية، والغزال الأوروبي، مضيفا أنه اهتم بتوفير أنواع مختلفة من الزواحف ليكمل الحديقة وأهمها الضب الصحراوي، والورل الصحراوي، والسحالف.



















































