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توجيهات رئاسية بشأن استغلال وتطوير مجموعة الأراضى الفضاء داخل القاهرة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:39 م
توجيهات رئاسية بشأن استغلال وتطوير مجموعة الأراضى الفضاء داخل القاهرة خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة، خاصةً في منطقة شرق القاهرة، موجهاً بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضاري في المحافظة.
الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي بمشروع الدلتا الجديدة (2)
الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي بمشروع الدلتا الجديدة

الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي بمشروع الدلتا الجديدة (1)
الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي بمشروع الدلتا الجديدة 

 


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