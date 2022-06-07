تواصل أعمال الإنشاء لمشروعات خدمية فى مدينة الطور بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة الطور بجنوب سيناء مواصلة إنشاء مشروعات لخدمة المواطنين، حيث أعلن مجلس مدينة الطور فى بيان، أنه يجرى استكمال عملية رصف طريق كورنيش قرية الجبيل، وسور طريق كورنيش قرية الحبيل، بالتزامن مع تنفيذ حملات النظافة ورفع كفاءة حديقة الشهداء بمدينة طور سيناء.

كما شهدت مدينة الطور أعمال لجنة الاستلام الابتدائي للتجمعات التنموية بمنطقة اسلا وعريق وسهل القاع، وحملة تنفيذ غسيل وتطهير خزانات المياه، وحملات إزالة فورية في المهد لمخالفات بناء بدأت بإزالة سور اسمنتي أثناء بنائه بمنطقة الـ30 منزلا بدويا بقرية الوادي، وتتواصل مجابهة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

وسبق ونظمت مدينة الطور بجنوب سيناء، عرض اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في التدريب العملي المشترك بمحافظة جنوب سيناء لمجابهة الأزمات والكوارث.

قال هاني بدوي، رئيس مدينة طور سيناء، إن هذا العرض يأتي فى إطار التوجيهات بتفعيل التدريب المستمر والمتواصل لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، للحفاظ على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، وتنفيذاً لتكليفات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قامت مدينة طور سيناء باصطفاف معدات ومركبات المركز والمديريات وقطاعات المرافق المختلفة المشاركة في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.



ازالات مخالفات بناء



استكمال طريق الكورنيش



اعمال رصف الكورنيش