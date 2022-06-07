تنفيذ محطة معالجة صرف صحى ببنى سويف ضمن حياة كريمة بـ602.7 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة نحو 18 مليار جنيه ، تتضمن محطات صرف صحى ومياه وشبكات وأعمال مبانى وطرق وكهرباء وغيرها من أعمال الخدمات والمرافق لتنمية القرى المصرية وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة 2030 .

أشار المهندس نشأت مرسى ، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح التابعة لقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن مصر لأعمال الأسمنت المسلح بدأت بالفعل تنفيذ المشروع ضمن مشروعاتها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، على أساس أن تكون طاقة محطة المعالجة نحو 15 الف متر مكعب يوميا، بجانب تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى انفسط، وونا القس، وأبويط بمحافظة بنى سويف.

أضاف انه تقرر زيادة أمر الاسناد من 319 مليون جنيه الى 602.7 مليون جنيه، بهدف زيادة قدرة المحطة لتتراوح بين 40 ألف إلى 70 ألف متر فى اليوم لزيادة الكفاءة والقدرة المستقبلية، مع استمرار تنفيذ مشروع الصرف في القرى، لافتا أن مشروعات حياة كريمة تمثل أولوية أولى للشركات الشقيقة لتوفير الخدمات للقرى والمناطق المحرومة فى ربوع مصر، وذلك وفق توجيها المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة للتشييد والتعمير.