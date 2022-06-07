تنفيذ خدمات كهرباء ورصف طرق جديدة وتواصل إنتاج الرخام بمركز الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت فى مركز الحسنة بوسط سيناء، أعمال تنفيذ خدمات توفير محولات كهرباء ورصف طرق جديدة، فى إطار تنفيذ مشروعات خدمية لصالح المواطنين، بالتزامن مع تواصل العمل فى تصنيع الرخام بأحدث مصانع إنتاجه بقرية الجفجافة بسيناء.

قال سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إنه تم دعم حى الأصابعة بمحول كهربائي قدرة 200 ك ف لإنارة التجمع، ويجرى رصف طريق بئر معين بطول 5 كم.

وأضاف أنه تتواصل فى مدينة الحسنة حملات النظافة، وجرى الانتهاء من رفع كمية 8 أطنان من الحى، البدوى والشوارع الرئيسية وجارى العمل لجميع أحياء المدينة.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى أن وسط سيناء تشهد تنفيذ وانطلاق العمل فى مشروعات عملاقة بينها فى قرية الجفجافة مصنع الرخام والجرانيت، والذى يعد من أهم مصانع الرخام فى مصر، لافتا إلى أنه يتم داخل المصنع إنتاج أنواع من الرخام والجرانيت.

وقال إن مصنع الرخام والجرانيت بمنطقة وسط سيناء يعتبر ملحمة إنشائية تظهر فى مجمع عملاق يعتبر إضافة داعمة للاقتصاد واستقرار المنطقة، وهو بداية الاستغلال الأمثل لجميع الثروات، ويفتح فرصا جديدة لسوق العمل لأبناء المنطقة واستثمارا حقيقيا على أرض سيناء.



أعمال رصف طرق بوسط سيناء



إنتاج الرخام



رئيس مدينة الحسنة يتفقد مصنعا للرخام



مصنع الرخام