تموين بورفؤاد: بورسعيد سباقة فى تطوير الخدمات لمواكبة منظومة التحول الرقمى

أكد مسعد الأمير مدير إدارة تموين بورفؤاد، أن هناك طفرة تشهدها الإدارة لمواكبة التوسعات السكنية الجديدة مثل أبراج محمد على ومنطقة الحرفيين ومشروعات الاسكان الاجتماعى فضلا عن شرق تفريعة بورسعيد وسهل الطينة والقرى المجاورة.

ولفت خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" إلى أنه فى ظل الكثافة السكانية كان واجباً علينا تطوير الإدارة ومن تم إنشاء مبنى تموينى على مساحة 150 مترا مربعا يضم مركز متطوراً وإدارة تموينية فى مبنى واحد على غرار القرى الذكية.

وتابع: أن المبنى الجديد يضم 6 أجهزة كمبيوتر للعمل على تسجيل بيانات المواطنين لتقديم الخدمات التموينية كاستخراج البدل الفاقد والتآلف وتحديث بيانات البطاقات الذكية فضلا عن ما يستجد من تعليمات وزارية بشأن كل ما يتعلق بخدمة المواطن.

وأشار الأمير إلى أن المركز النموذجى المطور يعمل فى ظل منظومة التحول الرقمى ومن تم تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع المواطنين وتذليل كافة الخدمات التموينية بسهولة ويسر فى إطار مواكبة الميكنة الحديثة التى تهدف إلى سرعة الأداء.

وقال إن مدينة بورفؤاد بها 7 مخابز للخبز البلدى المدعم و11 بدال تموينى و3 محطات تموين سيارات ومستودعا للغاز فضلاً عن مراقبة الأسواق والمطاعم ومحلات البقالة والالبان ومحلات الجزارة.

ومن جانبه أكد الأمير أن دورنا ينحصر فى مراقبة المخابز والأسواق والمطاعم وغيرها من المحلات التجارية لحماية المواطن من جشع التجار.