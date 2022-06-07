تفاصيل مصرع سيدة ألقت بنفسها من الطابق الثالث فى برج سكنى بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم ثان المحلة في كشف غموض سقوط سيدة من الطابق الثالث ببرج سكني فى منطقة منشية البكري ثان المحلة.

وتوصلت جهود فريق البحث أن السيدة أقدمت على القفز من الطابق الثالث للشارع خوفا من افتضاح امرها بعدما كشف الأهالي أن الشقة تدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وتوصلت جهود المباحث إلى أن الشقة مستأجرة منذ 20 يوما من شخص بقرية السجاعية مركز المحلة، واتفق هو وزوجته على إدارتها للأعمال المنافية للآداب.

كما كشفت جهود رجال المباحث الجنائية، برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس مباحث القسم ومعاونوه أن اهالي المنطقة شكوا في أمر الشقة والمترددين عليها، خاصة وأن الشقة يتردد عليها رجال وسيدات غير مألوفين لهم.

وأوضح مصدر امني أن السيدة التي تدير الشقة للأعمال المنافية للآداب حضرت هي وزوجها وطفلة صغيرة وبرفقتهم القتيلة والمقيمة بمنطقة الرجبي أول المحلة، وصعدوا للشقة وما أن وصلوا حتي وصل إلي الشقة محامي وشخص برفقته لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكشف المصدر أن أهالي المنطقة فور شكهم في أمر الشقة والمتواجدين بداخلها تجمعوا مما دفع المتوفاه للقفز من بلكونة الشقة بالطابق الثالث خوفا من الفضيحة وتوفيت في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين من بينهم مستأجر الشقة وزوجته التي تديرها فى الأعمال المنافية للاداب، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة من اهالي منطقة منشية البكري بالعثور على جثة سيدة ملقاة في الشارع.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس مباحث القسم وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة ملقاه من الطابق الثالث وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.