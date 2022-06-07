تعيين أول وزيرة في سلطنة بروناي ضمن تعديل وزاري

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أعلن سلطان بروناي(دار السلام) حسن البلقية، اليوم الثلاثاء، عن عدة تغييرات رئيسية في التعديل الوزاري ، حيث أدخل وجوها جديدة في حقائب وزارية عديدة ، كما قرر تعيين أول وزيرة في البلاد.

ونقلت صحيفة بروناي المحلية عن السلطان قوله - في خطاب خاص أذاعه راديو تليفزيون بروناي (RTB) - أن التعيينات الجديدة للوزراء شملت وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة التنمية، ووزارة النقل والإتصالات، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وأعلن السلطان حسن، تعيين السيدة رميزة بنت محمد صالح، وزيرة للتعليم خلفا للسيد حمزة بن سليمان .. بينما يحتفظ السلطان حسن لنفسه بمنصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المالية والخارجية والتجارة.