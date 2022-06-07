تعليم الجيزة تعلن تدريب معلمى رياض الأطفال بداية من الخميس المقبل

كتب محمود طه حسين

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تدريب معلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بداية من الخميس المقبل 9 يونيو 2022، واستكمال برنامج تدريب معلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات وفقا المواعيد التالية..

- موعد الدورة التدريبية لقطاع جيزة 1من 10:12 يونيو 2022 الإدارات التعليمية :(العجوزة - الدقي - الصف- منشأة القناطر- العمرانية- أبو النمرس).

- موعد الدورة التدريبية لقطاع الجيزة 2 من 13:15 يونيو 2022، الإدارات التعليمية (أطفيح - الحوامدية - الوراق - أوسيم - العياط - البدرشين - شمال الجيزة - جنوب الجيزة - زايد).

- موعد الدورة التدريبية لقطاع الجيزة 3 من 18 :20 يونيو 2022، الإدارات (الهرم - أكتوبر - كرداسة).

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، التنبيه المشدد علي جميع المتدربين الحضور في جميع المواعيد السابق ذكرها، وعدم التحلف عنها لأي عذر نهائياً وذلك للالتزام والاستفادة من التدريب.

وشددت المديريات علي حضور التدريب، موجه عام رياض الأطفال (المديرية) وموجه أول رياض الأطفال فقط بكل ادارة تعليمية ومدير ادارة التدريب بالمديرية فقط و مدير ادارة المشاركة المجتمعية بالمديرية فقط مدير إدارة المدرسة الرسمية والمتميزة للغات بالمحافظة ونائبه.