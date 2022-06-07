تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى من 31 مايو وحتى 6 يونيو

كتبت أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع ل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 44 من اصدار: "الزراعة في كل مصر"الذى يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 6 يونيو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 36 طن و316 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 15 الف و 11 راس ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، و 9 الاف و 557 راس ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الضأن، كذلك تم عقد 19 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار، بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، الانتهاء من زراعة الحقول الارشادية للذرة الشامية التابعة للحملة القومية للنهوض بالمحصول، بقرية قرنفيل مركز القناطر الخيرية، كذلك تم المرور على حقل إرشادي محمل على ذرة بناحيه خلوة سنهره.

كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية في اجتماعاً موسعاً برئاسة محافظ المنوفية، لمناقشة التحديات التي تواجه عملية توريد القمح، كما أعلنت المديرية أيضا استمرار عمل اللجان الخاصة بمتابعة عمليات حصاد ودراس وتوريد محصول القمح بمراكز المحافظة، كذلك تم ازالة (9) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 19 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 198 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط 432 كجم لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 24 ألف طائر ضد الامراض الوبائية، وتنظيم 46 ندوة ارشادية و76 لقاء إرشادي، كما تم اطلاق قافلة بيطرية مجانية بقرية إنشاص ببلبيس وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأعلنت المديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تكثيف حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات التفتيش على اللحوم بالاسواق والمحلات، حيث تم ضبط 33 طن و371 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر مايو 2022، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، استمرار متابعة حصاد ودرس وتوريد الأقماح للصوامع، كما تم المرور على الزراعات بجنوب بورسعيد بحوض الألفين فدان ومتابعة عمليات حصاد القمح و الفول البلدي وتقليع محصول بنجر السكر والمرور أيضا على الصوب الزراعية، كما تم زيارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية، فضلا عن متابعة حصاد البصل، وزراعات الباذنجان و أشجار الرمان، كما أعلنت استكمال اعمال الحصر للمحاصيل الصيفية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، ومتابعة عمليات التجهيز والري لباقي الأراضي وتم التواصل مع المزارعين ومعرفة مشاكلهم، وتم استكمال عمل قاعدة البيانات للمزارعين بالمنطقة.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة عمليات توريد القمح، كما تم المرور على زراعات الباذنجان والمحمل عليها خيار وبصل وفلفل والقائمة على نظم الري الحديث، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، متابعة عمليات حصاد وتوريد القمح بنواحي المحافظة، كما تم عقد اجتماع مشترك مع التموين والمحليات لمتابعة اعمال توريد القمح بسنورس.

كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا اجتماعا موسعا، لمتابعة أعمال توريد الأقماح بالشون والصوامع والمطاحن، وكذا مطابقة توريد الأقماح مع الحصر الفعلي، كما ناقش الاجتماع التأكيد على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، وحرمانهم من الدعم المقدم لهم من الأسمدة، وكذا تشكيل فرق من المكافحة لمتابعة المحاصيل، بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، ان القوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لصغار المربين، التي نظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في قرى أبومناع والمراشدة والعركى وحجازة خلال الفترة من 28 إلى 31 من شهر مايو نجحت في فحص ومناظرة وعلاج 3502 رأس ماشية لدى 1934 مربى ماشية.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، برنامج تدريبي في مجال الصناعات الغذائية لمدة يومين بحضور 15سيدة وفتاة، كما أعلنت أيضا استمرار عمليات توريد القمح، إلى المطاحن، كما تم متابعة الزراعات بشرم الشيخ على الطريق الأوسط ومتابعة زراعة النخيل بطول الطريق والمرور على المصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة لمتابعة المسطحات الخضراء، كما شاركت الإدارة الزراعية بمدينة أبو زنيمة في زراعة الاستراحة التابعة لمجلس المدينة وتم توفير عدد من شتلات الزيتون والأكينوكاربس للمشاركة في نشر الزراعة على أرض المدينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا 4 اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.