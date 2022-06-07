اليوم السابع
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تعديل مسار نقل مياه الصرف بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:53 م
تعديل مسار نقل مياه الصرف بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية مشروعات صرف صحى - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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قرر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، تعديل مسار نقل مياه الصرف والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 المشار إليه ، وذلك بإضافة جزء جديد للمسار بطول 60 كم في المسافة من كوبرى أبو الخير على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المـار بمحـافظتي الإسكندرية والبحيرة، بدلاً من جزء المسار في المسافة من مـصـب مـصرف طـرد القلعة على مصرف العموم وحتى مصرف إدكو مرورا بمصرفي الشريشرا والخيري ، وكذا إضافة محطتي العجمي والتنقية الغربية ، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . 
 
ونص القرار في مادته الثانية الذي نشرته الجريده الرسمية، علي أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المسار المعدل المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحـدودها وأسـماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسـم التخطيطـي والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . 

رئيس الوزراء

الدلتا

الصرف الزراعي

مشروعات الدلتا


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