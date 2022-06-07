تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال .

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .