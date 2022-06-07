اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:03 م
تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم صورة ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال . 
 
سجل ميناء شرق بورسعيد دخول  سفينتين حاويات وخروج 5 سفن  ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول  3 سفن . 
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة  ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات. 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة