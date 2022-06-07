اليوم السابع
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تدريب 50 % من العاملين بالقابضة للمطارات‏‏ على مكافحة الحرائق

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:11 م
تدريب 50 % من العاملين بالقابضة للمطارات‏‏ على مكافحة الحرائق خلال التدريب
كتب احمد مصطفى

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قامت الشركة ‏القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتدريب ما يقرب من 50% من العاملين، بمختلف القطاعات ‏والإدارات على أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق‎.‎
 
يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى، بالعمل على تأمين بيئة العمل ضد الحريق والتدريب ‏على خطط الإخلاء وضرورة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية. 
 
ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي الذي بدأ العام الماضي بالتنسيق بين قطاعي الأمن والتنمية الإدارية بالشركة القابضة ‏للمطارات، وبالتعاون مع مركز التدريب وإدارة الحماية المدنية بشركة ميناء القاهرة الجوي، والذي يستهدف تدريب ٢٥% من العاملين في كل عام حسب المخطط للوصول لنسبة تدريب 100% من العاملين على مدار أربع سنوات، وذلك بتوزيع العاملين المستهدفين ‏من البرنامج على مجموعات، وإعطاء كل مجموعة تدريبا نظريا حول أساسيات الوقاية وأنواع ‏الحرائق وطرق التعامل معها، بالإضافة إلى تدريب عملي لكيفية استخدام الأنواع المختلفة ‏لطفايات الحريق حسب نوع الحريق ومصدره.‏
 
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مطار القاهرة

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تدريب مكافحة حرائق

الدفاع المدنى

القابضة للمطارات


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