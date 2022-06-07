تدريب 50 % من العاملين بالقابضة للمطارات‏‏ على مكافحة الحرائق

قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتدريب ما يقرب من 50% من العاملين، بمختلف القطاعات والإدارات على أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى، بالعمل على تأمين بيئة العمل ضد الحريق والتدريب على خطط الإخلاء وضرورة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية.
ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي الذي بدأ العام الماضي بالتنسيق بين قطاعي الأمن والتنمية الإدارية بالشركة القابضة للمطارات، وبالتعاون مع مركز التدريب وإدارة الحماية المدنية بشركة ميناء القاهرة الجوي، والذي يستهدف تدريب ٢٥% من العاملين في كل عام حسب المخطط للوصول لنسبة تدريب 100% من العاملين على مدار أربع سنوات، وذلك بتوزيع العاملين المستهدفين من البرنامج على مجموعات، وإعطاء كل مجموعة تدريبا نظريا حول أساسيات الوقاية وأنواع الحرائق وطرق التعامل معها، بالإضافة إلى تدريب عملي لكيفية استخدام الأنواع المختلفة لطفايات الحريق حسب نوع الحريق ومصدره.
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