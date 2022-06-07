تدرب الأطفال على صناعة ملابس الدمى والعرائس بقصور ثقافة شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظم قصر ثقافة العريش نشاطا لتعليم الفتيات الصغيرات حياكة ملابس للدمى والعرائس، استهدف رواد القصر من الأطفال فى إطار تنفيذ برامج، وأنشطة ثقافية.

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أن هذا النشاط نتاج ورشة تعليم وتدريب تنظم للأطفال بقصر ثقافة العريش بواسطة المتخصصين فى مجال التفصيل، فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ومن من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بنجيلة جلسة تنمية هوايات رواد المكتبة، ومكتبة الكرامة مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وعرض مواهب في الغناء وفى قصر ثقافة الشيخ زويد تم تنفيذ نشاط اقرأ لطفلك، وفى بيت ثقافة قاطية تنفيذ نشاط ورشة حكى عن فضل صيام العشر من ذى الحجة.

وتشهدت مقرات الثقافة فى مدينة العريش بشمال سيناء تواصل ورش عمل تعليم الرسم للأطفال الموهوبين، تنفيذ قسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية وتتضمن فعاليات ورش تعليم مبادئ الرسم للأطفال الموهوبين وشباب الفنانين وورش تعليم التطريز على الايتامين بقصر ثقافة العريش بإشراف إيناس سمير مدير القصر، واستكمال فعاليات الأنشطة الصيفية من قراءة حرة ورسم واكتشاف المواهب فى الغناء.