تداول 9692 طن بضائع عامة ومتنوعة و457 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

السويس _ فريق المحافظات

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 9692 طن بضائع عامة متنوعة و 457 شاحنة و 477 سيارة ملاكي أمس الاثنين وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

وقال بيان اعلامي صادر عن الهيئة ان اجمالي حركة الصادرات تداول 5815 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 219 شاحنة ، 13 سيارة و بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 3877 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 238 شاحنة ، 464 ملاكي .

وأوضح البيان ان ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبيرس باجمالي 79 شاحنة بحمولة 1646 طن بضائع عامة ومتنوعة و 12 ملاكي و 2 شاحنة فارغة و السفينة امل باجمالي 82 شاحنة بحمولة 1511 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 ملاكي و 2 شاحنة فارغة، والسفينة عمان باجمالي 25 شاحنة بحمولة 501 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 ملاكي و 1 شاحنة فارغة .

كما تم مغادرة السفينة الحرية باجمالي 80 شاحنة بحمولة 2168 طن بضائع عامة ومتنوعة و السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 106 شاحنة بحمولة 2829 طن بضائع عامة ومتنوعة 13 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 15 شاحنة بحمولة 143 طن بضائع عامة و 76 طن ترانزيت الي ليبيا .32 شاحنة فارغة ، 3 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء ، باجمالي 33 شاحنة بحمولة 818 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي.واستقبل

ميناء السويس السفينة بنياس 2 قادمة من جدة باجمالي 425 سيارة ملاكي ، وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 637 راكب بموانيها.