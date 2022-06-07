اليوم السابع
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تداول 9692 طن بضائع عامة ومتنوعة و457 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:58 ص
تداول 9692 طن بضائع عامة ومتنوعة و457 شاحنة بموانىء البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
السويس _ فريق المحافظات

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شهدت مواني البحر الاحمر  تداول 9692 طن بضائع عامة متنوعة و 457 شاحنة و 477 سيارة ملاكي أمس الاثنين وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

وقال بيان اعلامي صادر عن الهيئة ان  اجمالي حركة الصادرات تداول 5815 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 219 شاحنة ، 13 سيارة و بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 3877 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 238 شاحنة  ، 464 ملاكي .

وأوضح البيان ان  ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبيرس  باجمالي 79 شاحنة بحمولة 1646 طن بضائع عامة ومتنوعة و 12 ملاكي و 2 شاحنة فارغة و السفينة امل باجمالي 82 شاحنة بحمولة 1511 طن بضائع عامة ومتنوعة  12 ملاكي و 2 شاحنة فارغة، والسفينة عمان باجمالي 25 شاحنة بحمولة 501 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 ملاكي و 1 شاحنة فارغة  .

كما تم مغادرة السفينة الحرية باجمالي 80 شاحنة بحمولة 2168 طن بضائع عامة ومتنوعة و السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 106 شاحنة بحمولة 2829 طن بضائع عامة ومتنوعة 13 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 15 شاحنة بحمولة 143 طن بضائع عامة و 76 طن ترانزيت الي ليبيا .32 شاحنة فارغة ، 3 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء ، باجمالي 33 شاحنة بحمولة 818 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي.واستقبل

ميناء السويس السفينة بنياس 2 قادمة من جدة باجمالي 425 سيارة ملاكي ، وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 637 راكب بموانيها.


محافظة البحر الأحمر

موانى البحر الأحمر

حركة الصادرات


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