تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما لاتهامهم بسرقة سيارة بالإكراه فى القطامية

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القطامية، حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة إحدى السيارات بالإكراه وحيازتهم مواد مخدرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاتهامهم بسرقة إحدى السيارات بالإكراه وحيازتهم مواد مخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما إحدى السيارات - ملك أحد الأشخاص – بطريق المحاجر القادم من العين السخنة اتجاه القاهرة، استوقفهما (3) أشخاص يستقلون سيارة، وبحوزتهم (فرد خرطوش) وإجبارهما على النزول من السيارة واستولوا عليها، ولاذوا بالفرار بها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (مقاول، مقيم بمحافظة الجيزة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (طبنجة – 2 خزينة –فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السيارة والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبالغ مالية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنهم، كما أقروا بإلقاء الهاتفين المستولى عليهما بإحدى المجارى المائية بنطاق محافظة الجيزة خشية تتبعهم، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بسرقتهما بالإكراه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.