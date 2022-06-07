تجارب فى المرحلة الثالثة على دواء جديد لوقف انتشار سرطان الثدى

كتبت فاطمة خليل

كشف العلماء عن دواء جديد يوقف انتشار سرطان الثدى ويعزز بشكل كبير معدلات البقاء على قيد الحياة، وهو عقار أنتجته شركتا أسترازينيكا البريطانية و دايتشي سانكيو اليابانية، لتمديد البقاء على قيد الحياة لأكثر من 6 أشهر في المرضى الذين يعانون من شكل متقدم من سرطان الثدي مقارنة بالعلاج الكيميائي، بحسب موقع جريدة "دايلي ميل".

ويعمل الدواء عن طريق الارتباط ببروتين موجود على سطح الورم السرطاني يسمى HER2، قبل أن يتم إطلاق جرعة من العلاج الكيميائي مباشرة في الخلايا السرطانية، مما يؤدي إلى تدميرها من الداخل إلى الخارج.

وتتضمن تجربة المرحلة الثالثة الجارية أكثر من 550 مريضًا انتشر مرضهم وخضعوا لجولة واحدة على الأقل من العلاج الكيميائي.

وأظهرت نتائج الدراسة المؤقتة بقاء العقار لفترة أطول بمقدار 6.4 شهرًا إضافيًا في المرضى الذين يعانون من أورام حساسة للهرمونات.عاش المرضى في المجموعة لمدة 23.9 شهرًا مقابل 17.5 شهرًا للعلاج الكيميائي وحده.

تشير تصنيفات الهرمونات الحساسة أو غير الحساسة إلى ما إذا كانت أورام السرطان تحتوي على كميات كبيرة من بروتين HER2 أم لا.

وقال ديفيد فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الأورام في أسترازينيكا إن الفائدة من النجاة من سرطان الثدى بشكل عام كانت واضحة.. وهذا يضع الكثير من الثقة في أن الفائدة التي نراها حقيقية تمامًا."

وقالت الدكتورة سوزان جالبريث، رئيس قسم أبحاث الأورام في AstraZeneca: "هذه لحظة محورية في تاريخ علاج سرطان الثدي ... يمكننا تمديد الوقت حتى عودة السرطان وإطالة فترة البقاء على قيد الحياة."

ستقوم هيئة الصحة البريطانية الآن بتقييم توسيع معايير علاج المرضى باستخدام الدواء، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى 12 أسبوعًا

أكثر من نصف النساء المصابات بسرطان الثدي انتشر إلى أعضاء أخرى وظهرن القليل من HER2 أو لا يظهرن على الإطلاق - يشار إليها باسم HER2-low. هؤلاء المريضات يمكن أن يساعدهن الدواء.

في الشهر الماضي ، حصل على الموافقة كخيار علاجي من الدرجة الثانية بعد أن أظهرت دراسة أنه يقلل من خطر تطور المرض أو الوفاة بنسبة 72 ٪.

يتم تقييم الدواء الجديد للاستخدام في المراحل المبكرة من سرطان الثدي، وكذلك سرطان الرئة والقولون والمستقيم ، من بين أمور أخرى.