تأهيل وتبطين ترعة بشارة بتكلفة 37 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بشارة بزمام هندسة ري الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه، أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل 23 ترعة بمركز الحسينية بأطوال 100 كم وبتكلفة 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بأطوال 180 كم وبتكلفة مالية 570 مليون جنيه لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جارى تنفيذ أعمال تأهيل ترعة بشارة بطول 7 كم وبتكلفة 37 مليون جنية لخدمة زمام 27250 فدان، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال على مسافة 2.1 كم، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 30% وجاري مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل مبانى بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية للطبقة السطحية بسمك 10سم بهدف الحفاظ على مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة.