اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:19 ص
أكرم القصاص
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بيطرى المنوفية: تحصين الحيوانات بنسبة 108% ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:00 ص
بيطرى المنوفية: تحصين الحيوانات بنسبة 108% ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
فريق المحافظات

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قال الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أن المديرية تسعى بكل طاقتها فى سبيل تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بشكل كبير للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وأكد أبو الغار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحصين وصلت نسبتة إلى 108% من إجمالى الرؤوس التى تم تحصينها فى بادرة للوصول إلى أعلى معدلات الأمان .

وأكد أبو الغار أن حملات التحصين والتى تتوزع على كل مراكز وقرى المحافظة تواصل عملها على مدار الساعة للوصول إلى أعلى معدلات من الامان، لافتا إلى الدور الكبير الذى حققة التعاون بين جميع أطراف العملية.


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