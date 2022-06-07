بلينكن يشارك فى "قمة الأمريكتين" لمناقشة بناء مستقبل ديمقراطى ومستدام

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يبحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رؤساء دول وقادة آخرين من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، بناء مستقبل ديمقراطي ومستدام وقادر على الصمود.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي، عبر موقعها الإلكتروني - أن بلينكن يتوجه غدًا إلى لوس أنجلوس لحضور القمة التاسعة للأمريكتين التي تستضيفها الولايات المتحدة في الفترة من 7 إلى 10 يونيو بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

ويشارك وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، في ورشة عمل حول الإدماج الاجتماعي والمساهمات الاقتصادية للمهاجرين مع رؤساء البلديات من جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية.

كما يقود بلينكن محادثة مع طلاب الصحافة حول حرية الصحافة، التي ستتضمن إطلاق شبكة جديدة للاتصالات الرقمية في نصف الكرة الأرضية، وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الحكم الديمقراطي في منتدى المجتمع المدني والتأكيد على الأهداف المشتركة نحو التحول الرقمي في قمة الرؤساء التنفيذيين.

وتعد "قمة الأمريكتين" هذه هي الأولى التي تستضيفها الولايات المتحدة منذ أول اجتماع عُقِد في ميامي عام 1994.