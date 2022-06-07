اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بعد ضبط قضايا اتجار في العملة بنصف مليار جنيه..اعرف العقوبة المقررة بالقانون

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:00 ص
بعد ضبط قضايا اتجار في العملة بنصف مليار جنيه..اعرف العقوبة المقررة بالقانون كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الداخلية حملات مكبرة، استهدفت جرائم الاتجار في العملة بالسوق السوداء، ما يضر بالاقتصاد الوطني، حيث نجحت في ضبط (283) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (550,383,387 مليون جنيه).

أبرز هذه القضايا، ضبط عدد (259) قضية فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى)، بمضبوطات بلغت (234,859,396  مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 175,121,991 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (409,981,387 مليون جنيه).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

قال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


اتجار بالعملة

السوق السوداء

اخبار الحوادث

تجارة العمله


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة