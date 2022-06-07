بعد تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم.. تعرف على عقوبة التهرب الضريبى

كتب أحمد حسنى

بعد قرار محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بتأجيل جلسات محاكمة الفنان أحمد أدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، يوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية، عقوبة التهرب الضريبى طبقاً للقانون.

ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.