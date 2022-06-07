اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:29 ص
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، بعد اعتمادها رسميا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بنسبة نجاح بلغت 74.77 %.
 
لمعرفة النتيجة اضغط هنا..
 
واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.
 
وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.
 
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الف و533 طالب وطالبة، أدى الامتحان 115 ألف و480 طالبا وطالبة.
 
 
 
 

اخبار القليبوية

تعليم القليوبية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجه الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

نتيجه الشهاده الاعداديه


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة