بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالي

أصيب 7 أشخاص من محافظات مختلفة، بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارتين، أمام كنيسة العلمين، على طريق الساحل الشمالي، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي.

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى العلمين، جبريل جودة جمعة "26 سنة " من محافظة بني سويف مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالظهر، وسعيد عبد العزيز قاسم "31 سنة" من سوهاج مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وجرح بفروة الرأس وكدمة شديدة بالظهر، وجمعة عبد العاطي محمد "28 سنة" من محافظة البحيرة مصابا بكسر مفتوح بالساق اليسري.

وكذلك حمدي حسان أحمد " 32 سنة" من محافظة قنا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمني وكدمة شديدة بالظهر، ومحمد مصطفي محمود "28 سنة" من بني سويف مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالظهر، ورشا عبدالمقصود أحمد "39 سنة" من الإسكندرية مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد عبد الله علي "21 سنة" من البحيرة مصاب بكدمة شديدة بالظهر.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغاً بالحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور، والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.