اليوم السابع
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بالأسماء.. إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:54 م
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بصحراوى البحيرة حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب 13 شخصا بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بنطاق مركز بدر بالبحيرة.

 

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز بدر، مما أسفر عن إصابة 13 شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

والمصابون هم كل من: نسمة السيد مبروك، 23 عاما، هيثم شاهين أبو بكر، 16 عاما، مبروك عطا أحمد فايد، 24 عاما، هايدي إبراهيم علي، 13 عاما، إلهام شاهين عبد العزيز، 19 عاما، محمد حمادة محمد قشطة، 22 عاما، فاطمة علي الحمود، 18 عاما، سلمي رجب سمير، 13 عاما، محمد أحمد القصاص، 14 عاما، عرفان محمد عرفان، 16 عاما، أحمد السيد صلاح، 17 عاما، محمود سعيد حسين، 20 عاما نجلاء فتحي بدر، 33 عاما.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

 


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