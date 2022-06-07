باقٍ 30 يوما.. 6 نصائح للحج الأخضر.. تعرف عليها

كتبت: منال العيسوى

لم يتبق سوى 30 يوما وتبدأ شعائر الحج لبيت الله الحرام بحلول عيد الأضحى المبارك، فهو من أهم الشعائر والعبادات الإسلامية، التى يلبيها المسلمون من كل أنحاء العالم، فهو أحد أهم أركان الإسلام الخمسة، ويشكل تحديا أيضا فى مجال البيئة، فهناك نحو 2.5 مليون شخص من كل الدنيا، يأتون لتلبية الدعوة للحج ويمارسون هذه الشعائر الروحانية.

خلال هذا التقرير سنرصد كيف يمكنك تقضية فريضة الحج دون الإضرار بالبيئة، وكيف تصبح حاجا صديقا للبيئة، وماذا يعنى الحج الأخضر.

بالتولزى مع الإجراءات المشددة خلال جائحة كورونا، ومع التعافى بدأت تقل شيئا فشيئا، وتعود لسابق عهدها بشكل تدريجى، مع رفع القيود واستمرار حملات التطعيم، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة استئناف العمرة والحج وفق شروط.

العالم الآن يسعى للحفاظ على البيئة والعمل على ممارسات خضراء، حيث أطلقت بعض المنظمات العالمية مبادرات من أجل توعية المعتمرين والحجاج عبر العالم وتطبيق ما أسموه الحج الأخضر، ليحفاظوا على كوكب الأرض، وإصدار دليل أخضر وتطبيق هاتفى يستخدمه الحجاج والمعتمرون لإتمام المناسك بطريقة "صديقة للبيئة".

هذا الدليل يشمل بعض النصائح للحجاج والمعتمرين تبدأ قبل الانطلاق منها

1- ضرورة المشاركة من قبل الحجاج فى ورش بيئية يعقدها المنظمون لرحلات الحج من مؤسسات المجتمع المدنى.

2- تفادى استخدام الأكياس البلاستيكية خلال توضيب أغراض الحاج، حيث قامت السعودية بتركيب لافتات ببعض اللغات لتشجيع الحجاج على فرز نفاياتهم بأنفسهم.

3- فور وصول الحجاج للأراضى المقدسة لابد وأن يتجنبوا السيارات والحافلات، وأن يقوموا باستخدام خدمة المترو أو القطار.

4- تجنب الأطعمة والمشروبات المغلفة بقدر الإمكان، للتخفيف وتقليل حجم المخلفات الصلبة والرخوة من بواقى الأطعمة خلال فترة الحج.

5- على الحج الاكتفاء فقط بالتضحية بأضحية واحدة لكل أسرة، حتى لا تتراكم الجلود والمخلفات وتلوث المنطقة بيئيا.

6- ضورة التخفيف من استهلاك مياه الوضوء والاغتسال والطاقة الكهربائية.

جدير بالذكر أن هناك نسخة عربية من دليل الحج الأخضر لتعظيم دور المسلمين حول العالم بأهمية الحفاظ على الكوكب، والحفاظ على درجات الحرارة.