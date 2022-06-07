انقطاع المياه غدا عن غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى بـ"نجع أسو"

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن انقطاع المياه، غدا، الأربعاء، وذلك عن عدة مناطق فى غرب الإسكندرية، وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن انقطاع المياه يأتى بسبب كسر مفاجئ فى الخط الرئيسى 1000 بمنطقة نجع أسو، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن عدة مناطق وهى الورديان، القبارى، المكس، الدخيلة، الكيلو 21، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد انتهاء أعمال الإصلاح .

وناشدت شركة مياه الإسكندرية المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.