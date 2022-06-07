انتشال جثة شخص غرق بترعة المريوطية فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه غرقا بترعة المريوطية في البدرشين بمحافظة الجيزة، وجرى انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن متسول لقى مصرعه غرقا بالترعة.



جرى الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.