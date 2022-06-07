اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:54 م
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تضيف أربع وجهات إلى قائمة تحذيرات السفر بسبب "كورونا"

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:18 م
الولايات المتحدة تضيف أربع وجهات إلى قائمة تحذيرات السفر بسبب "كورونا" كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أضافت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية أربع وجهات إلى قائمتها لمواقع السفر "عالية الخطورة" بسبب "كورونا".


وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه تم اعتبار كل من جويانا ومنجوليا وناميبيا وسانت كيتس ونيفيس دولاً من المستوى الثالث من مخاطر السفر، الذين كانوا سابقًا من المستوى الثاني، أو الخطر "المعتدل".


وأوضحت الصحيفة أن مراكز السيطرة حذرت من السفر إلى هذه الوجهات حال عدم تلقي لقاحات ضد (كوفيد-19).


ويعد هذا المستوى "الثالث"، هو الآن الأعلى بين تصنيفات المخاطر لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ويُعرف المستوى الرابع باسم "ظروف خاصة / لا تسافر"، وحاليًا لا توجد وجهات في تلك القائمة.


أمريكا

كورونا

كورونا فى أمريكا

جويانا

منجوليا

سانت كيتس

ناميبيا


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