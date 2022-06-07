ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن تغريدة لشرطة منطقة "كشمير" -عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن أحد المسلحين باكستاني ويدعى طفيل، موضحة أن المواجهة بين قوات الأمن والمسلحين بدأت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للهند.

يشار إلى أن مسلحا باكستانيا آخر ينتمي إلى جماعة "لشكر طيبة" قد قتل أمس الاثنين، خلال مواجهة مع قوات الأمن في منطقة "بارامولا".