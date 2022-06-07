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المصرف المركزى الليبى: إيرادات ليبيا بلغت 54.6 مليار دينار خلال 5 أشهر

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:38 ص
المصرف المركزى الليبى: إيرادات ليبيا بلغت 54.6 مليار دينار خلال 5 أشهر مصرف ليبيا المركزى
كتب: أحمد جمعة

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أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي إيرادات ليبيا خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 مايو 2022 بلغ 54.6 مليار دينار ليبي، وأكد مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 37.4 مليار دينار والإيرادات من اتاوات نفطية 4.7 مليار، فيما بلغت الإيرادات من اتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار.

أوضح مصرف ليبيا المركزي في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني أن إيرادات الضرائب بلغت 602 مليون دينار، وبلغت إيرادات الجمارك 34 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 146 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 60 مليون بالإضافة إلى إيرادات أخرى بلغت 210 مليون دينار ليبلغ بذلك الإجمالي 54.6 مليار دينار.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا المسؤولين في ليبيا لاستئناف المسار الانتخابي الذي توقف في ديسمبر الماضي، مؤكداً أنه أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى.

وقال جوتيريش - في تقرير له حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية نهاية مايو الماضى،  "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت لما فيه مصلحة أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبيين مسجّلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات رئاسية وبرلمانية لم تجرَ".

وأوضح أن الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، ومنهم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، يظل ذات أهمية حاسمة في «تعزيز بيئة تفضـي إلى المضي قدما بعملية سياسية يقودها الليبيون» ويمسكون بزمامها بتيسير من الأمم المتحدة.

ودعا جوتيريش، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى التحلي بروح التعاون، والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن «الاستقطاب السياسي» الذي لن يؤدي إلا إلى تأخير الانتخابات والزيادة في عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب الليبي.

 

 


مصرف ليبيا المركزي

النفط الليبي

إيرادات النفط الليبي

المصرف المركزي الليبي

الاقتصاد الليبى


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