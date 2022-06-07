المتهم بقتل والده وأشقائه فى قنا: قتلتهم بسبب سوء معاملة والدى

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط المتهم بإطلاق النيران تجاه أفراد عائلته بقنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد أسرته (والده ، والدته وأشقائه الأربعة - جميعهم مقيمون بدائرة المركز) مما أدى لوفاتهم عدا والدته "مصابة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج" لخلافات بين المتهم ووالده لرغبته فـى أن يستكمل له نفقات بناء مسكن خاص به.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المُتهم بمشاركة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء سليم وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، وأمكن ضبطه حال تواجده بإحدى المساكن بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة قنا.. وبحوزته (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة - عدد من الطلقات لذات العيار- 2خزينة آلية).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل ذلك لسوء معاملة والده له ورفضه إعطائه احتياجاته المادية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.