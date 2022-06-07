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الكرملين: لا توجد اتفاقيات محددة لاستئناف صادرات الحبوب من أوديسا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:29 م
الكرملين: لا توجد اتفاقيات محددة لاستئناف صادرات الحبوب من أوديسا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أ ش أ

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 قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد حتى الآن إطار زمني محدد لاستئناف صادرات الحبوب من ميناء أوديسا حيث يتعين على أوكرانيا أولاً إزالة الألغام من جميع الطرق المؤدية إلى الموانئ البحرية.


وقال بيسكوف - في إفادة صحفية وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "عقب إزالة الألغام سيسمح للسفن - بعد تفتيشها من قبل جيشنا لمنع عمليات تهريب الأسلحة المحتملة- بدخول الميناء وتحميل شحنة الحبوب وبعد ذلك، حتى بمساعدتنا، التوجه إلى المياه الدولية".
وأضاف بيسكوف أنه لا توجد حاليًا اتفاقيات واضحة بشأن هذه القضية.


روسيا

الكرملين

دميترى بيسكوف

أوديسا

تصدير الحبوب


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