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القبض على 25 "ديلر مخدرات" خلال حملات أمنية مكبرة فى القليوبية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:39 ص
القبض على 25 "ديلر مخدرات" خلال حملات أمنية مكبرة فى القليوبية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
 
وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 20 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من الموادالمخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهما "لـ 16 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 7312 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

وزارة الداخلية

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