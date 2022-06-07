اليوم السابع
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القبض على شخصين وراء سرقة سيارة نقل من أسفل عقار فى القطامية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:32 ص
القبض على شخصين وراء سرقة سيارة نقل من أسفل عقار فى القطامية جريمة سرقة السيارات- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم سرقة السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه "نقل" حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما (سيارة "مبلغ بسرقتها") وبحوزتهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).
 
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بقيامهما بإعادة السيارة لمالكها عقب مساومته والتحصل منه على مبلغ مالى، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازتهما السلاح النارى المضبوط بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.
 
وباستدعاء المجنى عليهما، اتهماهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

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