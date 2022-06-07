اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل عامل بسبب سرقة هاتف محمول فى 6 أكتوبر

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:50 م
القبض على المتهم بقتل عامل بسبب سرقة هاتف محمول فى 6 أكتوبر صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل يحمل جنسية دولة إفريقية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، لاتهام الضحية له بسرقة هاتفه المحمول بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل عامل يحمل جنسية دولة إفريقية في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه اتهم زميله بسرقة هاتفه المحمول، مما دفع المتهم للاعتداء عليه بسلاح أبيض، نتج عنه مقتله. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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