الفتوى والتشريع: جواز إعادة التعاقد مع المعلمين المساعدين دون "الدبلومة" لمدة عام

كتب أحمد عبد الهادي -أسماء شلبى

انتهت إدارة الفتوي والتشريع لوزارات التربية والتعليم بمجلس الدولة ، إلي جواز إعادة التعاقد مع المعلمين المساعدين المنتهي تعاقدهم، بسب عدم حصولهم على شهادة الصلاحية "الدبلومة"، وذلك علي أن تكون مدة العقد سنة واحدة غير قابلة للتجديد ، تنتهي تلقائيٱ إذا لم يحصل المعلم على شهادة الصلاحية ، المنصوص عليها بنص المادة رقم 37 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة 1981.

صدرت الفتوى، ردٱ على طلب مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالإفادة بالرأي القانوني في عودة 189 معلم متعاقد ،وتم أنهاء تعاقدهم بسبب عدم ،حصولهم على شهادة الصلاحية، للتعيين بوظيفة معلم ، وذلك أعمالًا بنص المادة رقم 37 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة 1981.