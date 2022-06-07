العنب بيلمع فى محطة الأقصر للتعبئة والفرز والتبريد لتجهيزه قبل التصدير

الأقصر – أحمد مرعى

خلية من النحل تبدأ عملها يومياً منذ الثامنة صباحاً، حيث تتجمع الفتيات والمهندسون والعمال فى الصباح الباكر داخل واحدة من أهم منافذ التصدير للفواكه والخضروات إلى كافة دول العالم، وهى محطة فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية فى مدخل مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، والتى تقدم دعم لوجيستى كبير لخدمة تصدير الفاكهة المتميزة التى تنتجها عدد من المزارع بمحافظة الأقصر.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" فى جولة داخل محطة فرز وتعبئة وتبريد الحاصلات الزراعية فى مدينة طيبة شمال الأقصر، وذلك خلال العمل فى تجهيز العنب للتصدير للدول الأوروبية وحول العالم، ويعمل داخل المحطة بصورة يومية خلية من المهندسين والعمال من السيدات والرجال فى تجهيزات محصول العنب بعد الحصاد فى المزارع، لكى يتم تبريده قبل التصدير لمختلف دول العالم.

ويقول المهندس محمد الرملاوى استشارى معاملات ما بعد الحصاد، والمدير التنفيذى للمحطة بالأقصر، أن المحطة العالمية الخاصة بتعبئة وتبريد محصول "العنب" بمدخل منطقة طيبة بمحافظة الأقصر، تعد أكبر وأضخم محطات التعبئة والتغليف للفاكهة المجهزة لتقديمها للتجار بالدول الأوروبية والعربية أيضاً، فالتصدير يعتبر عامل أساسى فى موسم حصاد "العنب" الفاخر ويتم تجهيزه وتعبئته بأحدث الوسائل المتطورة داخل محطة الأقصر للتعبئة والتغليف والتى تقع على بعد لا يزيد عن 5 كيلو عن مطار الأقصر الدولى لتسهيل عملية الشحن والنقل للخارج.

ويضيف المدير التنفيذى للمحطة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المحطة تم إنشاؤها برعاية جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية بعد الحصول على الموافقات وتخصيص الأرض لبناء محطة التبريد فى عام 2007 بالقرب من المطار الدولى الأقصر، وتبعد مسافة أقل من 230 كيلومترا من الميناء البحرى بسفاجا والذى يساهم فى تصدير المحصول للخارج، وتصل السعة التخزينية لها 90 طن مترى/اليوم من سلع طازجة ذات جودة عالية، وتسير بخطة عمل حوالى 244 يوماً على مدار العام لحفظ المحاصيل الزراعية الطازجة، كما تم إنشاء قاعدة للصادرات المحلية لبناء القدرات الشاملة للمصدرين المحليين إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتدريب المصدرين الحاليين على الفرص المتوفرة فى صعيد مصر.



اعمال-تجميع-محصول-العنب-الفاخر-للتصدير



أعمال-تعبئة-وتغليف-العنب-والفاكهة-المعدة-للتصدير-للخارج-بالأقصر



اعمل-تجهيز-العنب-والفاكهة-للتصدير



العمال-يجهزون-العنب-للتصدير-للخارج



العمل-فى-فرز-العنب-داخل-المحطة



العنب-بعد-تغليفه-لتصديره



العنب-بيلمع-فى-محطة-الأقصر-للتعبئة-والفرز-والتبريد



العنب-فى-الكراتين-بعد-الفرز-والتعبئة



الفتيات-خلال-تجهيز-العنب-للتصدير-للخارج



الفتيات-يعملن-بالمحطة-للمساهمة-في-التصدير-للخارج



تجميع-العنب-ودخوله-لمحطة-التبريد-بطريق-مطار-الاقصر



تجهيز-العنب-داخل-المحطة-بايادي-فتيات-الاقصر



تعبئة-العنب-فى-محطة-الفرز-بالأقصر



تعبئة-العنب-لتصديره-للخارج-بمحطة-الاقصر



جانب-من-تجميع-كميات-الفاكهة-والعنب-للتصدير



جانب-من-ترقيم-العنب-بعد-تغليفه



جانب-من-خلية-النحل-بمحطة-تبريد-وتعبئة-العنب-بالاقصر



فرز-العنب-داخل-المحطة-قبل-التصدير-للخارج



ماكينة-تجهيز-كراتين-العنب-للتصدير-للخارج



محطة-التبريد-والتغليف-تعمل-علي-قدم-وساق-بالاقصر



محطة-تبريد-وتعبئة-وتغليف-العنب-لتصديره-للخارج-بالاقصر



مكان-خروج-العنب-للمبردات-والحاويات-قبل-التصدير



مكان-شحن-العنب-للحاويات-المبردة-الكبرى-بالمحطة