العمل الدولية تعرب عن تضامنها مع بنجلاديش في حادث حريق مستودع حاويات

كتبت : هند المغربي

أعربت منظمة العمل الدولية عن حزنها العميق للخسائر في الأرواح، والتي شملت تسعة من رجال الإطفاء، بعد احتراق حاويات مملوءة بالكيماويات، في مستودع حاويات في شرق بنجلاديش وحثت المنظمة على أن تعالج أماكن العمل في جميع أنحاء البلاد أوجه القصور في مجال السلامة

وقدمت منظمة العمل الدولية تعازيها لأسر الجرحى والمتوفين معربة عن تضامنها واستعدادها للمساعدة في بناء بنجلاديش أكثر أمناً للجميع لافته الى الاستعداد على تقديم المساعدة لمواصلة بناء بنجلاديش أكثر أمانا للجميع

جاء ذلك على خلفية حريق وانفجار في جنوب شرق بنجلاديش أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا، ووفق الأمم المتحدة لم يتم تحديد سبب الحريق بالقرب من ميناء شيتاجونج البحري الرئيسي، جنوب شرق العاصمة دكا، على الفور، ووفق المسؤولين إن عبوات بيروكسيد الهيدروجين كانت مصنفة بشكل خاطئ، فاستخدم رجال الإطفاء المياه بدلا من الرغوة، لإطفاء الحريق، كما أن المواد الكيميائية الموجودة في المصنع لم يتم تخزينها بأمان.

وقالت منظمة العمل الدولية في بيان: "يوضح هذا الحادث الحاجة الملحة لضمان التعامل السليم مع المواد الكيميائية وتخزينها، والتدريب المناسب لموظفي مرافق التخزين على مستوى الوعي والتشغيل، والسيطرة الفعالة على الحشود أثناء وقوع حادث طارئ".

وأكد بيان المنظمة الدولية على أهمية وجود إطار فعال لسلامة الصناعة والمؤسسات ونظام تدريب لضمان اتباع نهج منظم "للتخفيف والتأهب والاستجابة والتعافي" لجميع المخاطر.

وأوضحت منظمة العمل الدولية أن هذا سيتطلب "تحسين التعاون والشراكة" بين الإدارات الحكومية وممثلي أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني.

ودعت المنظمة الأممية إلى اتخاذ إجراءات متعددة في مختلف المجالات، بما في ذلك مراجعة اللوائح والإنفاذ في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وأضافت أنه يجب أيضا تقديم تعويضات كافية ودعم الدخل للعمال المصابين وذوي الإعاقة وأسر أولئك الذين يموتون في حوادث مرتبطة بالعمل.

كما دعت منظمة العمل الدولية إلى تحسين حملات السلامة التي تستهدف النقل واللوجستيات ومقدمي خدمات الطوارئ.

وقال البيان: "تأمل منظمة العمل الدولية ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع في بنجلاديش أن يدفع هذا الحادث المأساوي جميع الأطراف المعنية إلى بذل قوة متجددة في معالجة أوجه القصور في مجال السلامة في أماكن العمل في جميع أنحاء البلاد. ".