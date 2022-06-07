الطماطم بـ 8 جنيهات والبطاطس بـ 4.. جولة فى سوق الخضروات بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من سوق الخضروات وذلك لرصد اسعار الخضروات والفاكهة بالمحافظة.

حيث تراوح سعر الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، أما البطاطس سعرها 5 جنيهات، والخيار الكيلو ونص بـ10 جنيهات، وكذلك البصل يصل سعره 3 جنيهات وكذلك الفلفل الأخضر يصل سعره 5 جنيهات.

من ناحية أخرى افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، منفذا لبيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، وذلك بشارع 26 يوليو بحي غرب مركز ملوي، ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت إشراف ومتابعة وزارة التنمية المحلية، والمشاركة والتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري.

أوضح المحافظ، أن المنفذ يشمل بيع لحوم سودانية "طازجة "بأسعار مخفضة حيث يبلغ سعر الكيلو 110 جنيه ، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية ، لافتا إلى أن هناك إقبال من المواطنين على تلك المنافذ، حيث يعد ذلك المنفذ هو الثاني على مستوى المحافظة، حيث تم افتتاح منفذ بوسط مدينة المنيا.

وأضاف "القاضي"، أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال استمرار منافذ بيع السلع الغذائية والتي بدأت قبيل شهر رمضان الماضي وتستمر حتى نهاية العام ، إلى جانب شوادر بيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار