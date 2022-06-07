وأفاد مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم الثلاثاء، بأن آخر موجة من هطول الأمطار أحدثت دمارا في 80 محافظة بالمقاطعة، وألحقت أضرارا بـ76300 هكتار من الأراضي الزراعية.. كما تسببت الأمطار في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 1.16 مليار يوان (حوالي 174 مليون دولار أمريكي).

وألغت المقاطعة المستوى الرابع للاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضانات في الساعة العاشرة صباح اليوم حيث انتهى الهطول الغزير للأمطار بشكل أساسي.

يأتي ذلك فيما حافظ المركز الوطني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين على المستوى الثالث من الاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضان، حيث من المتوقع أن تجتاح أمطار غزيرة بعض المناطق الجنوبية للبلاد.

ويتوقع هطول أمطار غزيرة في أجزاء من "جيانغشي" و"فوجيان" و"قوانغدونغ" و"قوانغشي" و"يوننان" و"هاينان" على مدى الأيام الثلاثة القادمة، مما دفع سلطات الأرصاد الجوية في البلاد لتجديد التحذير باللون الأصفر من الأمطار الغزيرة، وفقا لـ "شينخوا".

وطالب نائب وزير إدارة الطوارئ، تشو شيوه ون، السلطات المحلية بتعزيز الدوريات في الأنهار والسدود والخزانات لمنع التشبع بالمياه في المناطق الحضرية.

ولدى الصين نظام استجابة طارئة للسيطرة على الفيضانات، ويمثل المستوى الأول المستوى الأكثر خطورة.