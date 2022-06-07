الصناعات الغذائية: 5% أغذية عضوية فى السوق المصري ومصر تتجه لـ"الاورجانيك"

كتب إسلام سعيد

كشف الدكتور محمد أنور عضو غرفة صناعة الغذاء في اتحاد الصناعات، إن حجم سوق الأغذية العضوية "الاورجانيك" يمثل 5% فقط خلال الفترة الحالية، وإن هناك اتجاه قوي نحو الغذاء والصناعات الغذائية العضوية خاصة مع إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء عام 2017 والتي كان لها الدور الأبرز في وضع اشتراطات واضحة لسلامة الأغذية المتداولة في السوق المصري.

وأضاف "أنور"خلال ندوة "غذاء آمن لمستقبل آمن" أن هناك مسئولية تقع على عاتق القطاع الخاص للترويح للغذاء العضوي كضرورة خلال السنوات القادمة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الرسمية المختصة بملف الغذاء في مصر، مشيراً إلى أن هذا هو اتجاه العالم حالياً ومصر تخطو بقوة نحو الغذاء الاورجانيك.

وأشار إلي أن حصول الشركات والمصانع المنتجة للأغذية على موافقة هيئة سلامة الغذاء ضرورة حتى يتسنى توفير غذاء آمن ومطابق للمواصفات القياسية التي تضعها الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء.

وقال إن انتشار الأغذية غير العضوية بما يقارب 95% من السوق يحتاج جهود كبيرة وذلك لتوعية المواطنين بالأغذية العضوية، خاصة مع التوسعات الكبيرة في قطاع صناعة الغذاء العضوى في كافة المحافظات وهناك إحصاءات وحصر شامل لعدد هذه المصانع وقدراتها الإنتاجية.

وأوضح أن الاتجاه نحو الغذاء العضوي قد يتطلب بعض الوقت لكننا في حاجة قوية إلي العمل والجهد المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص للتوعية بأهمية الأغذية النظيفة وأن يتأكد المواطن أن الغذاء الذي يشتريه آمن ومنتج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.