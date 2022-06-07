الصحة: 43% من رافضى التطعيم باللقاحات نتيجة المعلومات المغلوطة

كتبت أمل علام

وقعت وزارة الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأدوية اليوم خلال المؤتمر الإفريقي Africa Health Excon بحضور الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والدكتور ايهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي.



الصحة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة: تعلمنا 3 دروس من جائحة كورونا، الدرس الأول هو المناعة وأهميتها وأهمية اللقاحات للوقاية من الأمراض، والدرس الثانى هو التوعية وتصحيح المعلومات المغلوطة وعملنا دراسة فى وزارة الصحة، ووجدنا أن 43% من الأشخاص الذين يرفضون التطعيم كانت نتيجة المعلومات المغلوطة، الدرس الثالث هو ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص مع ضرورة التوعية باللقاحات، وهناك شراكة مهمة للتوعية بأهمية اللقاحات ليس فقط للوقاية من كورونا، ولكن أيضا فى الوقاية من الأمراض الأخرى.



مؤتمر وزارة الصحة

وأكد الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى، أن الاستثمار فى العنصر البشري مهم، وذلك من خلال التدريب، ولابد من التعاون بين الجامعات المختلفة والشركات، موضحا أن مصر أصبحت رائدة فى مجال التطعيمات، ونقوم بتدريب الاطباء على كافة المستوفيات لرفع كفاءة الطبيب المصري.