تمكن رجال الإطفاء فى بنجلاديش، من السيطرة على حريق هائل اندلع فى مستودع للحاويات جنوب شرقى البلاد، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على وقوع انفجارات أسفرت عن مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات لم تحدد بعد سبب الحريق، لكنها تشتبه في أن مصدرها هو حاوية تحتوي على مركب "بيروكسيد الهيدروجين" الكيميائي.
بدوره، قال منير حسين المسؤول البارز بخدمات الإطفاء "إن الحريق لم يتم إخماده بالكامل، لكن لا يوجد خطر من وقوع المزيد من الانفجارات، حيث قام فريقنا بفرز الحاويات الكيميائية واحدة تلو الأخرى".
وأضاف" لم نعثر على أي تدابير أساسية للسلامة من الحرائق، كانت هناك ببساطة بعض طفايات الحريق لا شيئ آخر ولم يتبعوا إرشادات تخزين المواد الكيميائية الخطرة".
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